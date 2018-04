Der Gabelstapler-Hersteller Kion hat im ersten Quartal eine gestiegene Nachfrage nach Elektrostaplern und Lagertechnik verspürt. Der Umsatz stieg um 2,4 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro, wie das das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs um 4,2 Prozent auf 157,9 Millionen Euro. Beide Kennziffern lagen unter den Erwartungen der Analysten.

Gebremst wurde der Konzern vom starken Euro. Zu spüren bekam Kion das vor allem in der Sparte mit Lieferketten-Lösungen, die ihr Geschäft überwiegend in US-Dollar erwirtschaftet.

Unter dem Strich sprang der Nettogewinn im ersten Quartal um gut 73 Prozent auf 68,4 Millionen Euro, was an geringeren Belastungen durch Sondereffekte und niedrigeren Zinszahlungen lag. Für das Gesamtjahr sieht sich Kion auf Kurs und will den Umsatz auf 7,70 bis 8,20 Milliarden Euro steigern. Beim bereinigten Ebit werden 770 bis 835 Millionen Euro angepeilt./she/jha/

ISIN DE000KGX8881

AXC0060 2018-04-26/07:25