Basel - Der Pharmakonzern Roche hat einen erfolgreichen Start in das Geschäftsjahr 2018 hinter sich. Trotz der Umsatzeinbussen durch Biosimilars für Blockbuster wie Rituxan/Mabthera hat Roche seinen Umsatz im ersten Quartal gesteigert. Dies verdankt der Konzern vor allem den neu eingeführten Produkten wie etwa dem MS-Mittel Ocrevus. Für das Gesamtjahr hebt Roche seine bisherigen Ziele an.

Wie Roche am Donnerstag mitteilte, belief sich der Umsatz für die ersten drei Monaten 2018 auf 13,58 Milliarden Franken, ein Plus von 5 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) betrug die Zunahme 6 Prozent. Hierzu steuerte die grössere Geschäftssparte Pharma 10,67 Milliarden bei (+5 Prozent/+7 Prozent zu kWk). Im Bereich Diagnostics stehen Erlöse in Höhe von 2,91 Milliarden (+5 Prozent/+5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...