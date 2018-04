Hashchain Technology Inc.: schließt verbindliches Abkommen zur Erweiterung der Mining-Betriebe auf geschätzte 15 Megawatt DGAP-News: Hashchain Technology Inc. / Schlagwort(e): Expansion Hashchain Technology Inc.: schließt verbindliches Abkommen zur Erweiterung der Mining-Betriebe auf geschätzte 15 Megawatt 26.04.2018 / 07:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. HashChain Technology schließt verbindliches Abkommen zur Erweiterung der Mining-Betriebe auf geschätzte 15 Megawatt VANCOUVER, British Columbia, 25. April 2018. - HashChain Technology Inc. ("HashChain" oder das "Unternehmen") (TSXV: KASH) (OTCQB: HSSHF) meldete heute, dass das Unternehmen eine verbindliche schriftliche Vereinbarung (die "verbindliche Vereinbarung") zur Akquisition von 100% der ausstehenden Aktien eines Unternehmens (das "Zielunternehmen") geschlossen hat. Das Unternehmen wird dafür 55 Millionen HashChain-Aktien zu einem angenommenen Preis von 0,35 CAD pro Aktie (die "HashChain-Aktien") ausgeben, was 19,25 Millionen CAD entspricht. Der Kaufpreis wird folgendermaßen aufgeteilt: - 5.000 neue S9 Antminer-Geräte ("Geräte") zu 1.500 CAD pro Gerät für 7.500.000 CAD; - 7,5 Megawatt ("MW") installiert zu 700.000 CAD pro MW für 5.250.000 CAD; - Engagement der Geschäftsleitung des Zielunternehmens für 5 Jahre zu 300.000 CAD pro Jahr für 1.500.000 CAD; - Einsatz einer 15-MW-Anlage über 4 Jahre entspricht 2.000.000 CAD und - Der Firmenwert entspricht 3.000.000 CAD. Die HashChain-Aktien werden treuhänderisch hinterlegt und freigegeben wie folgt: - 22.000.000 am Abschlussdatum der Akquisition (das "Abschlussdatum"); - 11.250.000 bei Installation der 5.000 Geräte in der Anlage, für die das Zielunternehmen zurzeit ein Vertrag hat; - 5.250.000 in 90 Tagen nach dem Abschlussdatum; und - 16.500.000 in 120 Tagen nach dem Abschlussdatum. Die Akquisition unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) der HashChain. Das Unternehmen erwartet, dass die zusätzlichen 5.000 Geräte bis Ende Juni 2018 voll funktionsfähig sein werden. Diese werden den 4.870 Geräten hinzugefügt, die HashChain bereits erworben und eingesetzt hat, vorbehaltlich der jüngsten Bekanntgabe der Akquisition eines Unternehmens mit 1.000 Geräten, was die Gesamtzahl der Geräte auf 9.870 erhöht. Dies entspricht einer Leistung von ungefähr 15 Megawatt. Basierend auf den 770 Geräten, die zurzeit in Betrieb sind, führten die Mining-Aktivitäten dieser Geräte in 38 Betriebstagen zu 27,92 Bitcoins, was 0,735 Bitcoin pro Tag entspricht. Das Unternehmen hat bis dato keine der Bitcoin in Fiat-Währungen umgetauscht. Laut coinmarketcap.com entsprach am 25. April 2018 ein Bitcoin 11.737 CAD. Der Wert der durch die Mining-Aktivitäten über 38 Tage erhaltenen Bitcoin entspricht bei diesem Preis 327.697 CAD bzw. 11,20 CAD pro Tag pro Gerät. HashChain weist daraufhin, dass mit dem Mining wesentliche Kosten verbunden sind und das Unternehmen muss erst seine nächste Quartalsbilanz erstellen, um die vollständigen Einzelheiten solcher Kosten zur Verfügung zu haben. Das Unternehmen wird die vollständigen Einzelheiten dieser Kosten in Verbindung mit dem Mining in seinen Finanzberichten angeben. Zum jetzigen Zeitpunkt hat das Unternehmen die Bitcoin und Dash noch nicht in Fiat-Währung umgerechnet. "HashChain erfüllt weiterhin unser Versprechen an die Investoren durch eine rasche Erweiterung der Kryptowährungs-Mining-Betriebe in idealen kostengünstigen Datenzentren, während wir unser Geschäft in anderen Bereichen des Blockchain-Marktes ausbauen," sagte Patrick Gray, CEO und Gründer von HashChain. "In weniger als einem Monat hat das Unternehmen die Gerätezahl um 6.000 Stück erhöht und wir werden auf dieser Dynamik weiter aufbauen und den Einnahmenstrom aus unserem Mining-Kerngeschäft steigern." Über HashChain Technology Inc. HashChain ist ein Blockchain-Unternehmen und das erste börsennotierte (TSXV: KASH) kanadische Kryptowährungs-Mining-Unternehmen, das einen endgültigen Prospekt einreicht, der das stark skalierbare und flexible Mining-Verfahren für alle großen Kryptowährungen unterstützt. HashChain nutzt die kostengünstige nordamerikanische Stromversorgung, das kühle Klima und das Hochgeschwindigkeits-Internet: die Dreierkombination, die für einen Mining-Erfolg äußerst wichtig ist, um eine Wettbewerbsposition für die Maximierung der Anzahl von Mining-Erfolgen zu schaffen. Zur Diversifizierung ihrer Geschäftsstrategie über das Krypto-Mining hinaus hat das Unternehmen ebenfalls NODE40 erworben, ein Blockchain-Technologieunternehmen, das NODE40 Balance ein neues SaaS-Produkt entwickelte, das die Steuererklärung hinsichtlich Kryptowährungen vereinfacht und präziser macht. Die Lösung erlaubt, Kryptowährungs-Nutzern und Händlern ihre Kapitalgewinne und Verluste präzise anzugeben. NODE40 ist ebenfalls der führende Masternode Server, der Provider für das Dash-Netzwerk hostet. HashChain Mining ist eine sich vollständig im Besitz der HashChain Technology Inc. befindliche Tochtergesellschaft mit Sitz in Albany, New York und Büros in Vancouver, Britisch Columbia und Genf, Schweiz. Im Auftrag des Boards Patrick Gray CEO & Director Für weitere Informationen: HashChain Technology Inc. Larry Heinzlmeir Vice President, Marketing & Communications Larry@HashChain.ca Tel.: 604-537-8676 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 26.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 679417 26.04.2018

ISIN CA41809W1068

AXC0073 2018-04-26/07:38