Der Halbleiterindustrie-Ausrüster Aixtron blickt dank einer fortgesetzten Nachfragebelebung optimistischer auf das Gesamtjahr. Umsatz und operatives Ergebnis werden nun am oberen Ende der im Februar genannten Spanne erwartet, wie das TecDax-Unternehmen am Donnerstag in Herzogenrath mitteilte.

Der Umsatz dürfte also näher an der Marke von 260 Millionen Euro als bei 230 Millionen Euro liegen. Beim operativen Gewinn (Ebit) sollen davon von 5 bis 10 Prozent - also 11,5 bis 26 Millionen Euro - hängen bleiben. Dabei hatte das Unternehmen bereits einen Wechselkurs von 1,20 US-Dollar je Euro zugrundegelegt. Die starke Aufwertung des Euro zum Dollar in den vergangenen Monaten dürften also ein geringeres Risiko darstellen als bei vielen anderen deutschen Unternehmen.

Gründe für die Zuversicht liefern Zuwächse zum Jahresstart. "Die ersten drei Monate 2018 waren für Aixtron das stärkste Auftaktquartal seit 2011", sagte Vorstand Bernd Schulte laut Mitteilung. Der Spezialanlagenbauer profitiert von Trends wie der Elektromobilität, autonomem Fahren und immer raffinierteren Smartphones. Egal ob Gesichtserkennung durch Smartphones oder Umfeldabtastung durch Pkw - die Lasertechnik dafür wird mit Maschinen von Aixtron hergestellt.

Diese Ausrichtung liefert dem lange Zeit kriselnden Konzern nach dem Sprung in die Gewinnzone im vergangenen Jahr weiter Rückenwind. Der Auftragseingang stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent auf 78,6 Millionen Euro. Ende März standen alleine Anlagen im Wert von knapp 115 Millionen Euro im Orderbuch.

Beim Umsatz gab es ein Plus von 16 Prozent auf 62,4 Millionen Euro und das operative Ergebnis verbesserte sich auf 7,9 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Minus zu Buche gestanden hatte. Anders als noch im ersten Viertel 2017 blieb dieses Jahr auch unter dem Strich ein Gewinn übrig: 12,3 Millionen Euro.

Das ist zwar weniger als halb so viel wie im Schlussquartal 2017, doch da hatte der Verkauf des Geschäfts mit Anlagen zur Fertigung von Speicherchips dem Unternehmen einen Sondergewinn beschert. Die Veräußerung war Teil der Neuausrichtung von Aixtron. Forschungs- und Entwicklungskosten sollten dauerhaft sinken.

Die Neuausrichtung und die auch damit verbundene Geschäftserholung hatte die Aktien im März bis auf fast 20 Euro getrieben. Im Sog der zuletzt schwächelnden Weltbörsen ging es zwar wieder bis auf unter 15 Euro nach unten. Das bedeutete aber immer noch fast eine Verfünffachung seit dem Fall bis auf rund 3 Euro Ende 2016. Damals hatte das Scheitern eines Übernahmeversuchs durch einen chinesischen Investor die Aktien belastet./mis/das

ISIN DE000A0WMPJ6

