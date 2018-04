Lange Jahre konnte SMA Solar (WKN:A0DJ6J) sich rühmen, der klare Marktführer im Bereich der Solarwechselrichter zu sein. Die einheimische, amerikanische und israelische Konkurrenz konnte mit viel Aufwand stets auf Abstand gehalten werden. Dann kamen die Chinesen. Mit Siebenmeilenstiefeln an die Spitze Zuerst hieß es in etwa, "die Asiaten mögen schneller wachsen, aber wir sind immer noch einsame Spitze". Dann "Huawei verkauft mehr in Megawatt gerechnet, aber wir machen mehr Umsatz (weil unsere Produkte hochwertiger sind)". Nachdem Sungrow und Huawei 2017 beide vorbeizogen: "Außerhalb von China sind wir immer noch die größten (auch wenn wir in den USA ...

