Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Christian Sewing verliert keine Zeit: Der neue Vorstandschef der Deutschen Bank hat zweieinhalb Wochen nach seiner Ernennung Einschnitte in der Unternehmens- und Investmentbank angekündigt. Die Bank will "Bereiche zurückfahren, in denen der Vorstand im veränderten Marktumfeld keine nachhaltigen Wettbewerbsvorteile mehr sieht", teilte die Bank mit. Zudem sollen die Kosten deutlich sinken.

Im Beratungs- und Finanzierungsgeschäft sollen Branchen und Segmente mit Bezug zu europäischen Kunden im Vordergrund stehen sowie Emissions- und Finanzierungsgeschäfte, bei denen die Deutsche Bank zu den Marktführern gehört. In den USA und Asien soll das Geschäft zurückgefahren werden.

Auch wird das Zinsgeschäft in den USA deutlich verkleinert, um die Bilanz und die Verschuldung zu reduzieren. Das europäische Geschäft werde aufrechterhalten.

Aktiengeschäft kommt auf den Prüfstand

Das weltweite Aktiengeschäft kommt auf den Prüfstand, in bestimmten Bereichen soll auch dieses zurückgefahren werden, unter anderem im Geschäft mit Hedgefonds.

Die zusätzlichen Maßnahmen zur Kostensenkung umfassen eine Reduzierung der Belegschaft im Laufe des Jahres, insbesondere durch eben jene genannten Anpassungen. Zudem sollen die Führungsstrukturen schlanker werden und die Ausgaben für externe Dienstleister und Gebäude sinken. Nicht zuletzt gelobt die Bank, die Effizienz der internen Kontrollsysteme zu stärken.

Sewing hatte direkt nach seiner Ernennung "harte Entscheidungen" angekündigt und in der Unternehmens- und Investmentbank Veränderungen in der Ertrags-, Kosten- und Kapitalstruktur gefordert. Die Bank solle sich dort zurückziehen, wo sie nicht ausreichend rentabel arbeite.

Die Unternehmens- und Investmentbank, die seit dem Abschied von Marcus Schenck nun Garth Ritchie allein leitet, ist nach Erträgen die größte Sparte der Deutschen Bank. Allerdings erodieren die Einnahmen schon seit geraumer Zeit.

Sewing hat den CEO-Posten am 8. April von dem geschassten John Cryan übernommen, dem Medienberichten zufolge fehlende Durchsetzungskraft vorgeworfen wurde. Cryan musste für 2017 den dritten Jahresverlust in Folge verkünden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/bam

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.