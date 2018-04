Der Zahlungsabwickler Wirecard profitiert weiter vom anhaltenden Boom im Onlinehandel und der fortschreitenden Digitalisierung. Umsatz und operatives Ergebnis legten in den ersten drei Monaten kräftig zu. Der Erlös sei um 52 Prozent auf 417,2 Millionen Euro gestiegen, teilte das TecDax-Schwergewicht am Donnerstag in Aschheim bei München mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...