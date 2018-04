Der spanische Telefonica-Konzern hat im ersten Quartal operativ überraschend viel verdient. Das operative Ergebnis sei zwar um vier Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro gefallen, teilte die Mutter von Telefonica Deutschland am Donnerstag in Madrid mit. Schuld daran war aber vor allem der starke Euro - bereinigt um Sonder- und Währungseffekte habe das operative Ergebnis um 3,3 Prozent zugelegt. Von Bloomberg befragte Experten hatten zudem mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet.

Der Umsatz sei in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro gefallen - bereinigt habe das Plus allerdings fast zwei Prozent betragen. Analysten hatten mit einem Umsatz in dieser Größenordnung gerechnet. Telefonica erwirtschaftet etwa die Hälfte seines Umsatzes außerhalb der Eurozone, so dass sich der Euro-Höhenflug der vergangenen Monate besonders stark auswirkt./zb/jha/

