Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe die Erwartungen im ersten Quartal leicht verfehlt, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Auftragslage in der Sparte mit Lieferketten-Lösungen könnte Sorgenfalten bei den Anlegern hervorrufen./ag/la

Datum der Analyse: 26.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KGX8881

AXC0090 2018-04-26/08:07