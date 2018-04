Basel - Dem Pharmakonzern Roche ist mit den Umsatzzahlen zum ersten Quartal und dem erhöhten Ausblick eine positive Überraschung gelungen. Vor allem mit der Anpassung der Jahresziele hatten Analysten nicht gerechnet. Vielmehr haben sie sich vor allem Sorgen um den Einfluss der Biosimilars auf die Umsatzentwicklung gemacht. Nicht zuletzt dank starker Absatzzahlen für das MS-Mittel Ocrevus konnte Roche die Umsatzeinbussen mehr als ausgleichen.

Wie Roche am Donnerstag mitteilte, belief sich der Umsatz für die ersten drei Monaten 2018 auf 13,58 Milliarden Franken, ein Plus von 5 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) betrug die Zunahme 6 Prozent.

Hierzu steuerte die grössere Geschäftssparte Pharma 10,67 Milliarden bei (+5 Prozent/+7 Prozent zu kWk). Besonders deutlich steigerte die Pharmasparte ihre Umsätze in den USA, wo sie um 9 Prozent (+15% zu kWk) auf 5,52 Milliarden US-Dollar zunahmen. Wichtigste Wachstumsträger seien hier Ocrevus, Herceptin und Perjeta gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Biosimilars nagen in Europa am Rituxan-Umsatz

Die Umsatzentwicklung in Europa stand dagegen ganz im Zeichen der Erosion durch Biosimilars für den Blockbuster Rituxan/Mabthera. Insgesamt stiegen die Verkäufe zwar um 1% auf 2,29 Milliarden, zu konstanten Wechselkursen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...