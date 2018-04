Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der EZB-Rat dürfte weder an seiner Geldpolitik noch an seiner Kommunikation etwas ändern. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Aussagen zu den Inflationsaussichten, denn sie sind es, mit denen die EZB im Sommer die weithin erwartete Beendigung ihrer Anleihekäufe zum Jahresende begründen müsste. Beobachter erwarten, dass die EZB sowohl das Monatsvolumen ihrer Ankäufe von 30 Milliarden Euro als auch den vorläufigen Zeithorizont dieser Ankäufe (Ende September 2018) bestätigen wird. Auch der Einlagenzins von minus 0,40 Prozent dürfte unverändert bleiben. Gleiches gilt für die Aussage, dass Zinsanhebungen erst deutlich nach dem Ende des Nettoerwerbs von Anleihen zu erwarten sind. Weil die Anleihekäufe im aktuellen Volumen noch bis Ende September laufen, dürfte die EZB keine Notwendigkeit sehen, sich vor Juli zu einer möglichen Fortsetzung des Programms zu äußern. Manche Beobachter erwarten allerdings, dass die EZB diese Kuh vor der Sommerpause von Eis bringen will, also im Juni. Dafür spräche auch, dass zu diesem Zeitpunkt neue Stabsprojektionen zu Inflation und Wachstum anstehen. Die von Dow Jones Newswires befragten erwarten nahezu geschlossen, dass die EZB ihre Anleihekäufe über September hinaus fortsetzen wird, und zwar mit einem reduzierten Monatsvolumen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE LUFTHANSA

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 8.229 +7% 3 7.691 EBIT 156 +875% 2 16 EBIT bereinigt 92 +267% 4 25 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3,3 -- 4 -68 Ergebnis je Aktie -0,01 -- 5 -0,15

VOLKSWAGEN

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 59.047 +5% 9 56.197 Operatives Ergebnis 4.486 +3% 9 4.367 Ergebnis vor Steuern 4.771 +3% 3 4.623 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.461 +3% 5 3.345 Ergebnis je Vorzugsaktie - unverwäss. 7,14 +6% 3 6,71

AIXTRON

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Auftragseingang 70 +13% 2 62 Umsatz 60 +13% 3 54 EBIT 6,1 -- 3 -12,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten 6,2 -- 2 -13,5 Ergebnis je Aktie 0,03 -- 2 -0,12

KRONES

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Auftragseingang 940 +7% 4 876 Umsatz 891 -1% 5 899 EBIT 55 -13% 3 64 Ergebnis vor Steuern 58 -12% 4 66 Ergebnis nach Steuern/Dritten 40 -10% 5 44 Ergebnis je Aktie 1,29 -8% 3 1,40

Wacker Chemie

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 1.223 +0,4% 12 1.219 EBITDA 254 +11% 13 229 EBIT 115 +57% 10 73 Ergebnis nach Steuern/Dritten 68 -90% 7 666 Ergebnis je Aktie 1,37 -90% 8 13,19

Weitere Termine:

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Jahresergebnis

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q

07:00 NL/Philips Lighting Holding BV, Ergebnis 1Q

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q

07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Delivery Hero AG, Jahresergebnis

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q

07:50 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 1Q

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q

08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q

09:00 DE/hkp group, PG zu "DAX Aufsichtsratsvergütung 2017"

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

10:00 DE/RWE AG, HV

10:00 DE/Gerry Weber International AG, HV

10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV

10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, HV

10:00 DE/Deutz AG, HV

10:15 DE/HSH Nordbank AG, Jahresergebnis

10:30 LU/Befesa SA, HV

10:30 LU/SAF-Holland SA, HV

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q

12:00 US/Praxair Inc, Ergebnis 1Q

12:50 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten

und Investoren zum Ergebnis 1Q, Frankfurt

15:00 FR/Kering SA, HV, u.a. Beschluss zur Übertragung von

70 Prozent der Puma-Aktien auf die eigenen Aktionäre

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:03 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

OMV AG Ergebnis 1Q

Grammer AG Ergebnis 1Q

WIRECARD

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 405 +47% 4 275 EBITDA 110 +35% 3 81 EBIT 83 +38% 3 60 Ergebnis nach Steuern 62 +28% 3 49 Ergebnis je Aktie 0,56 +44% 4 0,39

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Beiersdorf AG 0,70 EUR Gerresheimer AG 1,10 EUR Munich Re 8,60 EUR Essilor International SA 1,53 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 228.000 zuvor: 232.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +1,8% gg Vm zuvor: revidiert +3,0% gg Vm; vorläufig +3,1% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 20 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.644,30 -0,01 Nikkei-225 22.305,30 0,41 Schanghai-Composite 3.081,58 -1,17 DAX 12.422,30 -1,02 DAX-Future 12.464,00 0,07 XDAX 12.452,92 0,07 MDAX 25.537,51 -1,81 TecDAX 2.566,70 -2,29 EuroStoxx50 3.485,83 -0,71 Stoxx50 3.040,04 -0,69 Dow-Jones 24.083,83 0,25 S&P-500-Index 2.639,40 0,18 Nasdaq-Comp. 7.003,74 -0,05 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,77 -14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Leichter - Die Renditeentwicklung in den USA mit dem Überschreiten der "magischen" Marke von 3 Prozent bei den 10-jährigen Anleihen belastete die Stimmung. Im Handel war von einem "viel zu schnellen Zinsanstieg" die Rede. Am Devisenmarkt zog der Dollar gestützt von den steigenden US-Zinsen auf breiter Front weiter an, der schwächere Euro stützte die Stimmung aber nicht. Für starke Kursbewegungen bei Einzelwerten sorgte die Quartalsberichtssaison. Bei Credit Suisse stieg der Vorsteuergewinn um 57 Prozent. Der Kurs legte um 3,5 Prozent zu. Kering sprangen sogar um 4,6 Prozent nach oben. Der starke Gewinn habe hier vor allem wegen seiner Resistenz gegenüber dem Euro-Anstieg beeindruckt. STMicro legten 2,9 Prozent zu. Liberum führte dies nicht nur auf besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen zurück, sondern auch auf den Ausblick. Nach dem Comcast-Gegengebot für Sky ging es für die Aktie des britischen Bezahlsenders um 3,9 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 26, 2018 01:47 ET (05:47 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.