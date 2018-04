DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der EZB-Rat dürfte weder an seiner Geldpolitik noch an seiner Kommunikation etwas ändern. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Aussagen zu den Inflationsaussichten, denn sie sind es, mit denen die EZB im Sommer die weithin erwartete Beendigung ihrer Anleihekäufe zum Jahresende begründen müsste. Beobachter erwarten, dass die EZB sowohl das Monatsvolumen ihrer Ankäufe von 30 Milliarden Euro als auch den vorläufigen Zeithorizont dieser Ankäufe (Ende September 2018) bestätigen wird. Auch der Einlagenzins von minus 0,40 Prozent dürfte unverändert bleiben. Gleiches gilt für die Aussage, dass Zinsanhebungen erst deutlich nach dem Ende des Nettoerwerbs von Anleihen zu erwarten sind. Weil die Anleihekäufe im aktuellen Volumen noch bis Ende September laufen, dürfte die EZB keine Notwendigkeit sehen, sich vor Juli zu einer möglichen Fortsetzung des Programms zu äußern. Manche Beobachter erwarten allerdings, dass die EZB diese Kuh vor der Sommerpause von Eis bringen will, also im Juni. Dafür spräche auch, dass zu diesem Zeitpunkt neue Stabsprojektionen zu Inflation und Wachstum anstehen. Die von Dow Jones Newswires befragten erwarten nahezu geschlossen, dass die EZB ihre Anleihekäufe über September hinaus fortsetzen wird, und zwar mit einem reduzierten Monatsvolumen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE LUFTHANSA

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 8.229 +7% 3 7.691 EBIT 156 +875% 2 16 EBIT bereinigt 92 +267% 4 25 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3,3 -- 4 -68 Ergebnis je Aktie -0,01 -- 5 -0,15

VOLKSWAGEN

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 59.047 +5% 9 56.197 Operatives Ergebnis 4.486 +3% 9 4.367 Ergebnis vor Steuern 4.771 +3% 3 4.623 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.461 +3% 5 3.345 Ergebnis je Vorzugsaktie - unverwäss. 7,14 +6% 3 6,71

AIXTRON

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Auftragseingang 70 +13% 2 62 Umsatz 60 +13% 3 54 EBIT 6,1 -- 3 -12,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten 6,2 -- 2 -13,5 Ergebnis je Aktie 0,03 -- 2 -0,12

KRONES

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Auftragseingang 940 +7% 4 876 Umsatz 891 -1% 5 899 EBIT 55 -13% 3 64 Ergebnis vor Steuern 58 -12% 4 66 Ergebnis nach Steuern/Dritten 40 -10% 5 44 Ergebnis je Aktie 1,29 -8% 3 1,40

Wacker Chemie

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 1.223 +0,4% 12 1.219 EBITDA 254 +11% 13 229 EBIT 115 +57% 10 73 Ergebnis nach Steuern/Dritten 68 -90% 7 666 Ergebnis je Aktie 1,37 -90% 8 13,19

Weitere Termine:

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Jahresergebnis

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q

07:00 NL/Philips Lighting Holding BV, Ergebnis 1Q

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q

07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Delivery Hero AG, Jahresergebnis

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q

07:50 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 1Q

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q

08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q

09:00 DE/hkp group, PG zu "DAX Aufsichtsratsvergütung 2017"

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

10:00 DE/RWE AG, HV

10:00 DE/Gerry Weber International AG, HV

10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV

10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, HV

10:00 DE/Deutz AG, HV

10:15 DE/HSH Nordbank AG, Jahresergebnis

10:30 LU/Befesa SA, HV

10:30 LU/SAF-Holland SA, HV

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q

12:00 US/Praxair Inc, Ergebnis 1Q

12:50 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten

und Investoren zum Ergebnis 1Q, Frankfurt

15:00 FR/Kering SA, HV, u.a. Beschluss zur Übertragung von

70 Prozent der Puma-Aktien auf die eigenen Aktionäre

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:03 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

OMV AG Ergebnis 1Q

Grammer AG Ergebnis 1Q

WIRECARD

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 405 +47% 4 275 EBITDA 110 +35% 3 81 EBIT 83 +38% 3 60 Ergebnis nach Steuern 62 +28% 3 49 Ergebnis je Aktie 0,56 +44% 4 0,39

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Beiersdorf AG 0,70 EUR Gerresheimer AG 1,10 EUR Munich Re 8,60 EUR Essilor International SA 1,53 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 228.000 zuvor: 232.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +1,8% gg Vm zuvor: revidiert +3,0% gg Vm; vorläufig +3,1% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 20 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.644,30 -0,01 Nikkei-225 22.305,30 0,41 Schanghai-Composite 3.081,58 -1,17 DAX 12.422,30 -1,02 DAX-Future 12.464,00 0,07 XDAX 12.452,92 0,07 MDAX 25.537,51 -1,81 TecDAX 2.566,70 -2,29 EuroStoxx50 3.485,83 -0,71 Stoxx50 3.040,04 -0,69 Dow-Jones 24.083,83 0,25 S&P-500-Index 2.639,40 0,18 Nasdaq-Comp. 7.003,74 -0,05 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,77 -14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Leichter - Die Renditeentwicklung in den USA mit dem Überschreiten der "magischen" Marke von 3 Prozent bei den 10-jährigen Anleihen belastete die Stimmung. Im Handel war von einem "viel zu schnellen Zinsanstieg" die Rede. Am Devisenmarkt zog der Dollar gestützt von den steigenden US-Zinsen auf breiter Front weiter an, der schwächere Euro stützte die Stimmung aber nicht. Für starke Kursbewegungen bei Einzelwerten sorgte die Quartalsberichtssaison. Bei Credit Suisse stieg der Vorsteuergewinn um 57 Prozent. Der Kurs legte um 3,5 Prozent zu. Kering sprangen sogar um 4,6 Prozent nach oben. Der starke Gewinn habe hier vor allem wegen seiner Resistenz gegenüber dem Euro-Anstieg beeindruckt. STMicro legten 2,9 Prozent zu. Liberum führte dies nicht nur auf besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen zurück, sondern auch auf den Ausblick. Nach dem Comcast-Gegengebot für Sky ging es für die Aktie des britischen Bezahlsenders um 3,9 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 26, 2018 01:47 ET (05:47 GMT)

Schwächer - Gegen die Tagestendenz ging es für Linde um 3,9 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf die geplante Zwangsabfindung der Minderheitsaktionäre nach der Fusion mit Praxair verwiesen. Für die nicht zum Umtausch eingereichten Linde-Stücke ging es 6,6 Prozent nach oben. Die Linde-Geschäftszahlen wurden von Bernstein als gut bezeichnet. Bei Klöckner und Co ging es um 5,3 Prozent nach unten trotz erhöhter Gewinnprognose. Das erste Quartal habe die Konsensschätzungen nicht erreicht, sagte ein Marktteilnehmer. An anderer Stelle hieß es, auch der europaweit zu beobachtende Druck auf die Stahlwerte habe belastet. Thyssenkrupp fielen um 2,2 Prozent und Salzgitter um 4,4 Prozent. Osram knickten um 17,1 Prozent ein nach einer Gewinnwarnung. Siltronic verloren 5,4 Prozent. Der Ausblick sei nur bestätigt worden, obwohl man auf eine Erhöhung gesetzt habe, sagten Händler.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Börse reagierten nach Angaben eines Händlers kaum auf die Zahlen, den Ausblick und die Strategiepläne, die der Börsenbetreiber am Abend veröffentlicht hatte. Hypoport zeigten sich ebenfalls kaum verändert. Der Finanzdienstleister hatte seine Prognose erhöht und eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung einer Akquisition angekündigt. Unter den Nebenwerten fielen Biofrontera zeitweise um über 5 Prozent, später reduzierten sie ihr Minus auf 2,5 Prozent. Die Deutsche Balaton muss nach einer BaFin-Entscheidung ihr Angebotsverfahren für eine Beteiligung an Biofrontera beenden. Etwas später kündigte die Deltus 30 AG, die nach eigenen Angaben künftig unter dem Namen Deutsche Balaton Biotech firmieren wird, an, ein freiwilliges Erwerbsangebot für bis zu 6.250.000 Biofrontera-Aktien (entsprechend etwa 14 Prozent an dem Unternehmen) abzugeben.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Bremsend auf die Kauflaune wirkte, dass sich die Rendite 10-jähriger US-Anleihen hartnäckig über der psychologisch wichtigen 3-Prozentmarke hielt, über die sie am Vortag erstmals seit gut vier Jahren gestiegen war. Gute Quartalsausweise bedeutender US-Unternehmen stützten allerdings. Boeing gewannen 4,2 Prozent. Der Flugzeugbauer zeigte sich nach einem starken ersten Quartal optimistischer und hob die Prognose an. Texas Instruments kletterten um 4,7 Prozent nach einer überraschenden Steigerung von Umsatz und Gewinn und einem überzeugenden Ausblick. Amgen gewannen 1,7 Prozent, nachdem der Biotechnologiekonzern besser als vom Markt prognostiziert abgeschnitten hatte. Comcast legten um 2,7 Prozent zu. Der Kabelkonzern lieferte gute Geschäftszahlen ab und fährt dem Medienkonzern 21st Century Fox bei der Übernahme des britischen Bezahlsenders Sky in die Parade. Comcast überbietet das Fox-Gebot um 16 Prozent. Twitter fielen um 2,4 Prozent, nachdem der Kurznachrichtendienst zwar die Markterwartungen geschlagen, das Management aber einen eher verhaltenen Ausblick gegeben hatte. General Electric (GE) verloren 4,3 Prozent. Hier machte die Nachricht die Runde, dass Danaher Interesse an der Life-Science-Sparte des Konzerns bekundet habe. GE sei darauf aber nicht eingegangen.

Am Anleihemarkt wirkten die am Vortag veröffentlichten, positiv ausgefallenen US-Konjunkturdaten nach und befeuerten die Erwartung steigender Inflationsraten und damit auch anziehender Zinsen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,2176 +0,1% 1,2163 1,2180 EUR/JPY 133,14 +0,1% 133,06 133,11 EUR/CHF 1,1967 +0,1% 1,1960 1,1972 GBP/EUR 1,1451 +0,0% 1,1418 1,1444 USD/JPY 109,34 -0,0% 109,40 109,30 GBP/USD 1,3943 +0,1% 1,3933 1,3939 Bitcoin BTC/USD 8.923,69 -2,4% 9.138,63 8.906,58

Der Dollar wurde weiter vom US-Renditeanstieg getrieben. Anleger, die auf der Suche nach renditeträchtigen Anlagemöglichkeiten seien, setzten verstärkt auf die US-Währung, hieß es. Gleichzeitig seien Wetten gegen den Dollar mittlerweile teurer geworden. Der Euro fiel auf rund 1,2180 Dollar nach Ständen um 1,2233 am Vorabend.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,37 68,05 +0,5% 0,32 +13,8% Brent/ICE 74,44 74,00 +0,6% 0,44 +13,6%

Die Ölpreise verbuchten kleine Gewinne - trotz des festen Dollar und obwohl die Ölvorräte der USA in der vergangenen Woche wider Erwarten gestiegen waren. Analysten wollten diese wöchentlichen Daten des Energieministeriums aber nicht überbewerten, weil die Lagerbestände um diese Jahreszeit erfahrungsgemäß immer stiegen. Weltweit sei die Nachfrage nach Öl nach wie vor recht hoch, sagte Kyle Cooper von ION Energy Group. Saisonbereinigt seien die Daten sogar "bullish", fügte er hinzu. Der Fasspreis für US-Leichtöl der Sorte WTI stieg zum Settlement um 0,5 Prozent auf 68,05 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.323,93 1.323,15 +0,1% +0,78 +1,6% Silber (Spot) 16,58 16,55 +0,2% +0,03 -2,1% Platin (Spot) 911,25 909,50 +0,2% +1,75 -2,0% Kupfer-Future 3,12 3,13 -0,6% -0,02 -6,0%

Der feste Dollar und steigende Marktzinsen ließen den Glanz des Goldes verblassen, die Feinunze verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 1.322 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

RATING USA

Moody's hat die Spitzenbonität der USA mit "Aaa" bestätigt. Der Rating-Ausblick ist unverändert stabil. Die Ratingbestätigung spiegelt laut Moody's die außergewöhnliche wirtschaftliche Stärke der USA wider.

COVESTRO

Nachfolgend ein Vergleich der Konsensschätzungen mit den Erstquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Umsatz 3.779 +5,4% 3.761 +4,9% 3.586 EBITDA 1.063 +26% 1.000 +18% 846 Erg nach Steuern/Dritten 644 +38% 597 +28% 468 Erg je Aktie k.A. -- 3,02 +31% 2,31

Die vor wenigen Tagen auf der Hauptversammlung bekräftigte Prognose hat Bestand. Demnach soll das EBITDA ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Für das laufende zweite Quartal rechnet Covestro mit einem EBITDA über dem Vergleichsquartal 2017.

DEUTSCHE BANK I

Nachfolgend ein Vergleich der Konsensschätzungen mit den Erstquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Erträge 6.976 -5% 7.276 -1,0% 7.346 Zinsüberschuss 2.913 -5% -- -- 3.058 Risikovorsorge 88 -34% 157 +18% 133 Provisionsüberschuss 2.690 -8% -- -- 2.935 Erg vor Steuern 432 -51% 617 -30% 878 Erg nach Steuern/Dritten 120 -79% 297 -48% 571 Erg je Aktie verwässert 0,06 -82% 0,13 -62% 0,34

Die Bank führte die Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar und geringere Erträge der Unternehmens- und Investmentbank als Belastungsfaktoren an. Auf das Ergebnis drückten zudem die weiterhin hohen Kosten.

DEUTSCHE BANK II

Die Bank will "Bereiche zurückfahren, in denen der Vorstand im veränderten Marktumfeld keine nachhaltigen Wettbewerbsvorteile mehr sieht". Zudem sollen die Kosten deutlich sinken. Im Beratungs- und Finanzierungsgeschäft sollen Branchen und Segmente mit Bezug zu europäischen Kunden im Vordergrund stehen sowie Emissions- und Finanzierungsgeschäfte, bei denen die Deutsche Bank zu den Marktführern gehört. In den USA und Asien soll das Geschäft zurückgefahren werden. Auch wird das Zinsgeschäft in den USA deutlich verkleinert, um die Bilanz und die Verschuldung zu reduzieren. Das europäische Geschäft werde aufrechterhalten. Das weltweite Aktiengeschäft kommt auf den Prüfstand. Die zusätzlichen Maßnahmen zur Kostensenkung umfassen eine Reduzierung der Belegschaft im Laufe des Jahres, insbesondere durch eben jene genannten Anpassungen.

DEUTSCHE BÖRSE

Nachfolgend ein Vergleich der Konsensschätzungen mit den Erstquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj 1Q18 ggVj 1Q17 Nettoerlöse 692 +11% 683 +10% 623 Operative Kosten bereinigt 255 +4% 254 +4% 245 EBITDA bereinigt 438 +15% 432 +14% 380 EBIT bereinigt 397 +15% 400 +16% 345 Ergebnis nach Steuern 249 -11% 267 -5% 280 Ergebnis je Aktie 1,34 -11% 1,40 -7% 1,50

Die Börse plant bis einschließlich 2020 mit einem organischen Anstieg der Nettoerlöse aus strukturellen Wachstumschancen von mindestens 5 Prozent pro Jahr. Dank der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und eines effizienten Kostenmanagements soll der bereinigte Periodenüberschuss bis Ende 2020 jährlich um durchschnittlich rund 10 bis 15 Prozent zulegen. Vor dem Hintergrund des absehbaren Ausscheidens von Andreas Preuß und Jeffrey Tessler aus dem Vorstand bestellte der Aufsichtsrat mit Thomas Book, Christoph Böhm und Stephan Leithner drei neue Vorstandsmitglieder bestellt. Der Vorstand wird damit wie bereits angekündigt um einen Posten erweitert.

FIELMANN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 26, 2018 01:47 ET (05:47 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.