Die Privatbank Berenberg hat Deutz mit "Hold" und einem Kursziel von 9,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Motorenbauer sei gut positioniert, um von der starken Dynamik der Endmärkte zu profitieren, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da sich der Aktienwert seit 2016 aber bereits verdreifacht und damit den Leitindex SDax weit hinter sich gelassen habe, dürften sämtliche Kurstreiber bereits eingepreist sein, erklärte der Experte sein neutrales Votum./edh/la Datum der Analyse: 25.04.2018

AFA0005 2018-04-26/08:16

ISIN: DE0006305006