26.04.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Porr (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Bei der Porr AG erreichten Leistung und Auftragsbestand im Jahr 2017 zum fünften Mal in Folge ein Allzeithoch. Die Produktionsleistung von rund EUR 4,7 Mrd. stieg um mehr als 20 %. Der Auftragsbestand mit knapp EUR 6,4 Mrd. ist so hoch wie noch nie. Mit einem EBT von EUR 85,3 Mio. erreichte die Porr den Angaben zufolge das zweitbeste Jahr ihrer Unternehmensgeschichte (gegenüber 91,1 Mio. in 2016). "Unser Fokus ist unverändert. Es ist uns im vergangenen Jahr nicht nur gelungen, deutlich über...

Den vollständigen Artikel lesen ...