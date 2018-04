Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Das nach wie vor florierende Geschäft mit digitaler Werbung hat Facebook im Auftaktquartal 2018 erneut zu starkem Wachstum verholfen. Der gleichnamige Betreiber des sozialen Netzwerks zeigte sich von dem Datenmissbrauchsskandal unbeeindruckt und übertraf die Markterwartungen. Der Umsatz schoss um fast 50 Prozent auf 11,97 Milliarden US-Dollar in die Höhe. Analysten hatten die Erlöse im Mittel auf 11,41 Milliarden Dollar veranschlagt. Die Werbeeinnahmen kletterten in den ersten drei Monaten des Jahres auf 11,8 von 7,86 Milliarden Dollar im Vorjahr. Davon stammten 91 Prozent aus mobiler Werbung, nachdem dieser Anteil vor einem Jahr noch bei 85 Prozent gelegen hatte. Der Nettogewinn stieg überproportional um 63 Prozent auf annähernd 5 Milliarden Dollar. Je Aktie legte der Gewinn auf 1,69 von 1,04 Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum zu. Analysten hatten den Gewinn je Aktie auf lediglich 1,35 Dollar geschätzt. Darüber hinaus kündigte Facebook eine Aufstockung des laufenden Aktienrückkaufprogramms im Umfang von 6 Milliarden Dollar um weitere 9 Milliarden an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA und Japan veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

- JP

09:00 Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis, Kyoto

- US

12:00 Pepsico Inc, Ergebnis 1Q, Purchase

12:00 Praxair Inc, Ergebnis 1Q, Danbury

13:00 United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q, Atlanta

13:30 American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth

13:30 General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q, Detroit

22:01 Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q, Seattle

22:02 Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond

22:03 Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara

22:05 Starbucks Corp, Ergebnis 2Q, Seattle

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 228.000 zuvor: 232.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +1,8% gg Vm zuvor: revidiert +3,0% gg Vm; vorläufig +3,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.644,30 -0,01% Nikkei-225 22.326,01 +0,50% Hang-Seng-Index 30.050,35 -0,92% Kospi 2.477,20 +1,16% Shanghai-Composite 3.082,18 -1,15% S&P/ASX 200 5.910,20 -0,19%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Übergeordnet belastet die auf über die psychologisch wichtige Marke von 3,00 Prozent gestiegene Rendite der zehnjährigen US-Anleihen. Dies verhinderte an der Wall Street am Vortag trotz vielfach überzeugender Quartalsausweise von US-Unternehmen eine kräftigere Erholung. Daneben sind die Blicke auch auf die Berichtssaison in Asien gerichtet, die langsam an Fahrt gewinnt. Ein deutliches Plus verzeichnet die Börse in Seoul. Im Fokus steht die Samsung-Aktie. Nach zwischenzeitlichen Aufschlägen von gut 3 Prozent fällt sie aktuell zurück. Der Konzern lieferte starke Zahlen für das erste Quartal. Der Absatz von Speicherchips bescherte Samsung das vierte Mal in Folge einen Rekord beim operativen Gewinn. Im Vergleich zum Vorjahr wurde dieser um 58 Prozent gesteigert und landete damit auf einem Allzeithoch. Allerdings fragen sich die Anleger, wie lange der größte Smartphone-Hersteller der Welt sein Tempo beibehalten kann. Zudem haben die Investoren noch die jüngsten negativen Aussagen von Taiwan Semiconductor und Hynix im Gedächtnis. Diese hatten sich negativ zu den Aussichten für die Speicherchip-Nachfrage gezeigt. In Tokio geht es für den Nikkei-225 aufwärts. Hier stützt der schwächere Yen. Dies stützt vor allem die exportabhängigen Werte. In China geht es mit den Kursen nach unten. Händler verweisen als Stimmungsbremser unter anderem auf die gefallenen Gewinne der im staatlichen Besitz befindlichen Unternehmen im März. Deren Erträge legten zwar um 17 Prozent zu, blieben damit allerdings unter der Zunahme von 25 Prozent im Januar und Februar.

US-NACHBÖRSE

Eine Flut von Quartalsergebnissen gab es am Mittwoch im nachbörslichen Handel. Mit einem deutlichen Plus zeigte sich die Facebook-Aktie. Das nach wie vor florierende Geschäft mit digitaler Werbung hat Facebook im Auftaktquartal 2018 erneut zu starkem Wachstum verholfen. Der Konzern zeigte sich von dem Datenmissbrauchsskandal unbeeindruckt und übertraf die Markterwartungen. Die Aktie kletterte nach der Schlussglocke um 7,3 Prozent auf 171,32 Dollar. Die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) schossen um 9,5 Prozent auf 10,63 Dollar nach oben. Der Halbleiterhersteller hat im Auftaktquartal 2018 sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes locker übertroffen. Zudem lag auch der Ausblick für das laufende Quartal über den Prognosen der Analysten. Für die Visa-Aktie ging es um 2,7 Prozent auf 124,52 Dollar nach oben. Der Kreditkartenanbieter hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen geschlagen und seinen Ausblick angehoben. Dagegen verloren AT&T 4,5 Prozent auf 33,61 Dollar. Der Telekom-Konzern hat im ersten Quartal bei leicht rückläufigen Umsätzen mehr verdient. Für Ebay ging es um 4,3 Prozent auf 39,20 Dollar nach unten. Zwar hat der Konzern mit den Zahlen für das erste Quartal 2018 die Markterwartungen erfüllt, doch enttäuschte der Ausblick auf das laufende Quartal. Die Ford-Aktie legte um 2,7 Prozent auf 11,41 Dollar zu. Der Autohersteller will seine Profitabilität schneller steigern als bislang geplant. Die Ergebnisse für das erste Quartal lagen im Rahmen der Erwartungen, der Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.083,83 0,25 59,70 -2,57 S&P-500 2.639,40 0,18 4,84 -1,28 Nasdaq-Comp. 7.003,74 -0,05 -3,62 1,45 Nasdaq-100 6.513,94 0,08 4,89 1,84 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 787 Mio 860 Mio Gewinner 1.288 1.050 Verlierer 1.673 1.898 Unverändert 99 124

Kaum verändert - Bremsend auf die Kauflaune wirkte, dass sich die Rendite 10-jähriger US-Anleihen hartnäckig über der psychologisch wichtigen 3-Prozentmarke hielt, über die sie am Vortag erstmals seit gut vier Jahren gestiegen war. Gute Quartalsausweise bedeutender US-Unternehmen stützten allerdings. Boeing gewannen 4,2 Prozent. Der Flugzeugbauer zeigte sich nach einem starken ersten Quartal optimistischer und hob die Prognose an. Texas Instruments kletterten um 4,7 Prozent nach einer überraschenden Steigerung von Umsatz und Gewinn und einem überzeugenden Ausblick. Amgen gewannen 1,7 Prozent, nachdem der Biotechnologiekonzern besser als vom Markt prognostiziert abgeschnitten hatte. Comcast legten um 2,7 Prozent zu. Der Kabelkonzern lieferte gute Geschäftszahlen ab und fährt dem Medienkonzern 21st Century Fox bei der Übernahme des britischen Bezahlsenders Sky in die Parade. Comcast überbietet das Fox-Gebot um 16 Prozent. Twitter fielen um 2,4 Prozent, nachdem der Kurznachrichtendienst zwar die Markterwartungen geschlagen, das Management aber einen eher verhaltenen Ausblick gegeben hatte. General Electric (GE) verloren 4,3 Prozent. Hier machte die Nachricht die Runde, dass Danaher Interesse an der Life-Science-Sparte des Konzerns bekundet habe. GE sei darauf aber nicht eingegangen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,49 2,5 2,47 128,9 5 Jahre 2,84 1,1 2,83 91,2 7 Jahre 2,97 2,6 2,95 72,6 10 Jahre 3,03 2,3 3,00 58,1 30 Jahre 3,21 2,4 3,18 13,9

Die Zehnjahresrendite hielt sich am Mittwoch hartnäckig über der psychologisch wichtigen 3-Prozentmarke, über die sie am Vortag erstmals seit gut vier Jahren gesprungen war. Am Anleihemarkt wirkten die am Vortag veröffentlichten, positiv ausgefallenen US-Konjunkturdaten nach. Diese befeuerten die Erwartung steigender Inflationsraten und damit auch anziehender Zinsen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:53 Uhr % YTD EUR/USD 1,2180 +0,1% 1,2163 1,2192 +1,4% EUR/JPY 133,17 +0,1% 133,06 133,10 -1,6% EUR/GBP 0,8734 +0,1% 0,8729 0,8742 -1,8% GBP/USD 1,3947 +0,1% 1,3933 1,3947 +3,2% USD/JPY 109,32 -0,1% 109,40 109,17 -2,9% USD/KRW 1079,65 -0,3% 1082,42 1082,31 +1,2% USD/CNY 6,3233 -0,1% 6,3266 6,3200 -2,8% USD/CNH 6,3196 -0,0% 6,3225 6,3187 -3,0% USD/HKD 7,8481 +0,0% 7,8465 7,8485 +0,4% AUD/USD 0,7575 +0,1% 0,7568 0,7572 -3,1% NZD/USD 0,7062 -0,1% 0,7068 0,7081 -0,5% Bitcoin BTC/USD 8.918,32 -2,4% 9.138,63 9.456,99 -34,7%

Der Dollar wurde weiter vom US-Renditeanstieg getrieben. Anleger, die auf der Suche nach renditeträchtigen Anlagemöglichkeiten seien, setzten verstärkt auf die US-Währung, hieß es. Gleichzeitig seien Wetten gegen den Dollar mittlerweile teurer geworden. Der Euro fiel auf rund 1,2180 Dollar nach Ständen um 1,2233 am Vorabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,38 68,05 +0,5% 0,33 +13,9% Brent/ICE 74,44 74,00 +0,6% 0,44 +13,6%

