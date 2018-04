Zürich - Die Fluggesellschaft Swiss hat ihren Umsatz im ersten Quartal 2018 gesteigert und das operative Ergebnis auch dank Einmaleffekten massiv verbessert. Für das Gesamtjahr hält sich die Lufthansa-Tochter aber zurück. Zwar dürften sich Effizienzgewinne positiv bemerkbar machen, der sich verschärfende Wettbewerb sowie der höhere Ölpreis hätten aber einen negativen Effekt.

In den ersten drei Monaten 2018 stieg der Betriebsertrag um 8 Prozent auf 1,18 Milliarden Franken, schreibt Swiss am Donnerstag in einer Mitteilung. Zusätzliche Kapazitäten seien sowohl im Passagier- als auch Frachtbereich erfolgreich abgesetzt worden. Der EBIT wurde auf 106 Millionen verdreifacht. Dies sei neben dem Umsatzwachstum auch verschiedenen Einmaleffekten zu verdanken, wie beispielsweise Projektverschiebungen.

Neue Flugzeuge eingeflottet

Auf der Langstrecke wurden zwei weitere Flugzeuge des Typs Boeing 777-300ER eingeflottet, auf der Kurzstrecke kamen zwei Bombardier CS300 hinzu. Vor allem die gesteigerte Wirtschaftlichkeit der neuen Flugzeuge habe die Kostenstruktur deutlich verbessert, heisst es weiter.

Knapp zwei Prozent mehr Passagiere befördert

Insgesamt ...

