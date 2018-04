Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen für das erste Quartal von 13,50 auf 13,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marktaussichten seien solide, zumal der Stahlhändler weiter von steigenden Marktpreisen profitieren dürfte. Den Kursrückschlag infolge der Zahlenvorlage wertete er als gute Kaufgelegenheit./tih/ag

Datum der Analyse: 25.04.2018

ISIN DE000KC01000

