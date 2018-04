Die Google-Mutter Alphabet hatte am Montag die Zahlen vorgelegt und konnte mit einem Umsatzplus von 26% und einer Steigerung des Gewinns um 73% wieder einmal glänzen. Ein großer Teil des ermittelten Überschusses war allerdings einer Umstellung in der Buchhaltung geschuldet. Trotzdem wurde der operative Gewinn von 6,6 Mrd. USD auf 7,0 Mrd. USD erhöht, was teilweise an der US-Steuerreform lag, die den Steuersatz von 20% im Vorjahr auf nur 11% drückte. ...

