Mit unserem letzten Trade auf Volkswagen konnten die Abonnenten ihren Einsatz fast verdoppeln. Am 12.04. konnten wir im Express-Service melden: "Volkswagen: Volltreffer + 95%! Unser Einstiegskurs hat wieder gepasst!" In der Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir an diesem Tag u.a. geschrieben: "Bei Volkswagen (WKN 766403) hatten wir den Einstieg ab 163,20 Euro mit einer Absicherung bei 158,00 Euro vorgeschlagen, die wir jetzt auf 175,00 Euro ...

