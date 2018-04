FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.04.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AO1B XFRA NL0009767532 ACCELL GRP NV CVA EO-,01

MKL XFRA NO0004822503 ATEA ASA NK 1

HK2C XFRA HK0388045442 HONGKONG EXCH. (BL 100)

GHK XFRA BMG4069C1486 GREAT EAGLE HLDGS HD-,50

021 XFRA CH0239229302 SFS GROUP AG NA. SF-,10

EZP1 XFRA CH0360826991 COMET HLDG AG NA SF 1