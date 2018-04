DAX - Wie weit führt die Erholung? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Im gestrigen Handel setzte der DAX seine Talfahrt mit der Eröffnung fort und fiel in einer geradlinigen Verkaufswelle unter die Unterstützung bei 12.400 Punkten und erreichte die Haltemarke bei 12.328 Punkten. Diese wurde von den Käufern verteidigt und zu einer Erholung genutzt, die den Index wieder an die 12.400 Punkte-Marke führte. In der Nachbörse wurde die Marke überschritten und auch die Hürde bei 12.453 Punkten attackiert. Damit wurde der erste Abverkauf zu Teilen korrigiert. Dennoch sind die bärischen Signale der letzten Tage damit nicht neutralisiert worden. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:00 Uhr):...

Den vollständigen Artikel lesen ...