Die anhaltend hohen Renditen bei den US-Staatsanleihen und erneute Drohungen von Donald Trump in Richtung Iran bedeuteten für die europäischen Börsen am gestrigen Handelstag eine gewisse Belastung und liessen die wichtigsten Indices allesamt leicht in negativem Territorium schliessen. Ansonsten standen weiter Unternehmensberichte im Fokus. Bei den Sektoren hatten die Handelsunternehmen die Nase vorn, der Subindex beendete den Tag mit einem Zuwachs von 1,2%. Hier war hauptsächlich Kering tonangebend, der Luxusgüterkonzern übertraf die Analystenerwartungen deutlich und konnte ein Plus von 4,6% erzielen. Am schwächsten waren gestern wieder einmal die Rohstoffunternehmen mit einem Tagesminus von 1,8%. Comcast bestätigte die Kaufofferte für Sky ,...

Den vollständigen Artikel lesen ...