Der Produzent von Bodenbelägen & Co. beschäftigt sichinzwischen mit einem Thema, das für einige Abnehmer noch wie ferne Musik klingt: Böden, die in die Haustechnik integriert sind. Soll heißen: In Parkett und Teppichen werden Sensoren verbaut, die messen, wo sich wer im Haus aufhält, der dort nichts zu suchen hat! Die Klebemittel und intelligenten Verlege-Stoffe dafür sind Thema bei den Ulmern. Auch mit traditionellen Werkstoffen rund um das Anbringen von Bodenbelägen macht Uzin Utz eine gute Figur: Seit gut 7 1/2 Jahren konnten die Umsätze Jahr für Jahr im Durchschnitt um 4 % gesteigert werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern gab letztes Jahr zwar von 25,8 auf 25,1 Mill. € nach, dafür besserte sich der Gewinn leicht um 0,1 auf 16,9 Mill. €. 2018 will man den Umsatz solide und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern moderat ausbauen. Mittelfristig soll der Umsatz von 296 Mill. auf 400 Mill. € zunehmen. Die vorgeschlagene Dividende von 1,30 € je Aktie entspricht einer Rendite von etwas über 2 %. Das ist keine große Verlockung, überdies könnte die Aktie in den Sommerwochen bis auf 50 bis 53 € zurückkommen. Vorerst kein Einstieg!



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 17 vom 25.4.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info