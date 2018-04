Netflix (WKN:552484) gibt eine Menge Geld für Inhalte aus. Im Finanzbericht des Unternehmens für das erste Quartal bestätigte das Unternehmen, dass es im Jahr 2018 zwischen 7,5 und 8 Milliarden US-Dollar für Inhalte ausgeben werde, was eine deutliche Steigerung gegenüber den für 2017 geplanten 6 Milliarden US-Dollar ist. Diese Ausgaben und der daraus resultierende negative freie Cashflow sind die Gründe, die am häufigsten angeführt werden, wenn Zweifel an dem Unternehmen aufkommen. Netflix erwartet für 2018 einen freien Cashflow in einer Bandbreite von minus 3 bis 4 Milliarden US-Dollar, nach minus 2 Milliarden US-Dollar für 2017. Analyst Neil Begley von Moody's ...

