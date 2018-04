Das Elektronik-Gehäusesystem ME-IO von Phoenix Contact bietet mit zahlreichen Funktionen - von der Push-in-Frontanschlusstechnik bis zum hochpoligen Tragschienen-Busverbinder - eine umfassende und flexible Lösung.

Für die Produktentwicklung im Gerätebau gewinnen umfassende und flexible und dabei kosteneffiziente Systeme zunehmend an Bedeutung. Hier hält der Markt Gehäuse-Varianten in einer kaum überschaubaren Anzahl bereit. In vielen Fällen werden Gehäuse speziell für eine konkrete Anforderung entwickelt und produziert. In anderen Fällen wiederum werden vorhandene Grundgehäuse mit einem hohen Aufwand an die applikationsspezifischen Anforderungen angepasst. Hohe Sicherheit, mehr Anwenderfreundlichkeit, schnelle Verfügbarkeit sowie einfache Individualisierbarkeit von Gehäusen und Gehäusevarianten sind dabei stets die übergeordneten Kriterien, auf die es dem Elektronikhersteller bei der Entwicklung seiner Geräte ankommt.

Systemkonzept mit neuartiger Anschlusstechnik

Gerätebauer, die I/O-Module ...

Den vollständigen Artikel lesen ...