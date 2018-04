Roadmap-Meilensteine konzentrieren sich auf weitere Skalierbarkeit, Händlerakzeptanz, Sicherheit und Support

NEW YORK, 26. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- über NetworkWire -- SmartCash (https://smartcash.cc/), ein auf Community Governance, Kooperation und Wachstum ausgerichtetes Krypto-Asset, das auf der Blockchain-Technologie basiert, gibt heute einen Überblick über seine jüngsten Errungenschaften und Bestrebungen für das bevorstehende Jahr.



Eigenfinanziert, händlerzentriert, Community-gesteuert und benutzerfreundlich

Die jüngsten Errungenschaften haben SmartCash zur idealen Wahl für Zahlungen überall auf der Welt gemacht, indem Folgendes eingeführt wurde:

Auf Benutzernamen basierte Adressen ggü. hochkomplexen Adressen von Bitcoin und anderen Kryptowährungen

Eigenfinanziertes Modell zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Entwicklung und Reichweite

Transaktionsgebühren von weniger als 1/10 US-Cent

Erweitertes Governance-System, um jedem SmartCash-Inhaber eine Stimme zu geben

SmartNodes ermöglichen InstantPay und weitere zukünftige Services

Benutzerfreundliche Web Wallet und mobile App

Wenn Sie mehr über die Innovationen von SmartCash erfahren möchten, besuchen Sie https://smartcash.cc/ (https://smartcash.cc/)

Initiativen 2018 zur Beschleunigung des Wachstums der SmartCash-Community

Nach dem Erreichen vorheriger Roadmap-Meilensteine hat das globale Entwicklerteam von SmartCash zehn neue Roadmap-Meilensteine festgelegt, die bis Ende des Jahres erreicht werden sollen. Diese Initiativen stellen die Kernaufgabe von SmartCash heraus, eine lebensfähige, fungible, händlerorientierte, benutzerfreundliche und Community-gesteuerte Kryptowährung mit einem dezentralen Governance-System bereitzustellen.

SmartCard

Ein revolutionäres Zahlungssystem, das die derzeitigen Einschränkungen herkömmlicher Zahlungsmethoden verbessert und/oder beseitigt, mit der Möglichkeit, einen neuen Händler in Minutenschnelle einzurichten, Transaktionsbestätigung in Sekundenbruchteilen, Nutzbarkeit, wo herkömmliche Bankdienstleistungen nicht verfügbar sind, und unermessliche Einsparungen für Händler aufgrund der im Wesentlichen nicht vorhandenen Transaktionsgebühren.

Funktionalität "Send-to-Email"

SmartCash an eine andere Person oder ein anderes Unternehmen zu senden ist einfacher als je zuvor, da die Möglichkeit besteht, SmartCash direkt an die E-Mail-Adresse einer Person zu senden, auch wenn diese kein bestehendes Web-Wallet-Konto besitzt.

Adaptive Blöcke

Blöcke werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Blockgröße größer, um die maximale Anzahl von Transaktionen pro Sekunde zu ermöglichen, was eine optimale Skalierbarkeit gewährleistet, wenn zusätzliche Einzelpersonen und Händler SmartCash verwenden.

Support-Center rund um die Uhr verfügbar

Das SmartCash-Support-Team ist dabei, ein rund um die Uhr erreichbares Support-Center anzubieten, das neuen Händlern helfen wird, SmartCash zu akzeptieren und gleichzeitig neuen Benutzern die Richtung vorzugeben.

Innovationen beim digitalen Wallet, Core-Upgrades und mehr

Weitere Punkte auf der Roadmap sind die Einführung einer elektronischen Wallet, die das Warten auf den Download der Blockchain überflüssig macht, der Start einer nativen mobilen Wallet mit der Fähigkeit, mehrere Währungen zu handeln, die Aktualisierung des Block-Explorers für mehr Genauigkeit und eine verbesserte Benutzeroberfläche sowie vieles mehr.

Wenn Sie eine visuelle Roadmap und den aktuellen Fortschritt sehen möchten, besuchen Sie https://smartcash.cc/roadmap/ (https://smartcash.cc/roadmap/)

Beauftragung eines Unternehmens für Medienarbeit

Um die Sichtbarkeit früherer Erfolge und zukünftiger Ankündigungen zu erhöhen, hat sich die SmartCash-Community dazu entschieden, Blockchain Relations zu engagieren. Blockchain Relations wurde offiziell am 1. April 2018 unter Vertrag genommen und soll mehrere Kommunikationskanäle und -plattformen nutzen, um eine kontinuierliche Medienberichterstattung über syndizierte Artikel und Leitartikel, Journalistenkontakte, ein Nachrichtenportal der SmartCash-Marke und verschiedene Engagement-Initiativen zu gewährleisten.

Über SmartCash

SmartCash (SMART) ist eine Blockchain-basierte Kryptowährung, die sich durch Community Governance, eine eigenfinanziertes Community-Finanzmanagement und Mining-Zugriffsfähigkeit auf Standard-PCs auszeichnet. Mit dem Schwerpunkt auf Community-Engagement und Händlerakzeptanz zielt SmartCash darauf ab, die beweglichste und am schnellsten wachsende Kryptowährung zu entwickeln.

Weitere Informationen über SmartCash finden Sie unter: https://smartcash.cc/ (https://smartcash.cc/)

Interaktives Flipbook

Um per interaktivem Flipbook mehr über SmartCash zu erfahren, besuchen Sie http://smartcash.blockchainnewssource.com/flipbook/ (http://smartcash.blockchainnewssource.com/flipbook/)

Engagement in der SmartCash-Community

Discord-Chat über https://discord.gg/BDUh8jr (https://discord.gg/BDUh8jr)

Telegramm-Chat über http://bit.do/smartcash (http://bit.do/smartcash)

Twitter (soziale Medien) über https://www.facebook.com/scashofficial/ (https://www.facebook.com/scashofficial/)

Facebook (soziale Medien) über https://www.facebook.com/scashofficial (https://www.facebook.com/scashofficial)

YouTube (soziale Medien) über https://www.youtube.com/channel/UCzwZxu6BtWcRiQXdPqNeB5Q/featured (https://www.youtube.com/channel/UCzwZxu6BtWcRiQXdPqNeB5Q/featured)

SmartCash-Kontakt

SmartCash

https://smartcash.cc/ (https://smartcash.cc/)

hello@smartcash.cc (mailto:hello@smartcash.cc)

Blockchain Relations - Kontakt

Blockchain Relations

http://www.blockchainrelations.io

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=2osV-EN8IEvT3Hfqk5-KxSYu0yLAc5indua0g7W5Zle2xDfOD4y-8Genia-nTbDCI8B5PLLj_xLMfXtDkchSx0f9URHZArdTpal40gw2VuxLVdmAMjKiG6Rq2yanB7Yt)614-465-6025

press@blockchainrelations.io (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=2t7eSK5OYMO1mawbcekxH2ZfB85z2N6v50felk_AYe0LEhG6fb2zEMKpIqozj5-Agbdh2LcvI3nZlMcGe5J4bLCY_0TQtklrr2aaxrW_mqZ8UKzNRjGfxqLcEO8PG8ON)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SmartCash via Globenewswire