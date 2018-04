Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alstria Office von 14,50 auf 14,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung geringerer Zukäufe als bislang gedacht habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2018 reduziert und an die Jahresziele des Immobilienkonzerns angepasst, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts einer Dividendenrendite von mehr als 4 Prozent sei die Alstria-Aktie derzeit aber attraktiv bewertet./edh/la Datum der Analyse: 25.04.2018

