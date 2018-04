Zug - Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann hat am Blockchain Summit - Crypto Valley in Zug ein Dokument mit zahlreichen Empfehlungen für die Entwicklung der Blockchain-Branche in der Schweiz entgegengenommen. Verfasst wurde es von der Blockchain Taskforce, einer privaten Initiative der betroffenen Branche. Sie versteht sich als Ergänzung der Arbeitsgruppe Blockchain/ICO der Bundesverwaltung.

Im Zentrum des am Donnerstag veröffentlichten White Papers steht der Umgang mit den Initial Coin Offerings (ICO) und der von Blockchain-Unternehmen herausgegebenen Token. Ein zweites wichtiges Thema ist der erschwerte Zugang der Blockchain-Branche zur Finanzmarktinfrastruktur in der Schweiz. Zurzeit müssen die Unternehmen im Crypto Valley für die Eröffnung eines Geschäftskontos auf ausländische Banken ausweichen.

Die breit abgestützte Taskforce ist zum Schluss gekommen, dass viele Probleme, welche die Regulierung der neuen Geschäftsmodelle aufwerfen, ohne fundamentale Gesetzesänderungen gelöst werden könnten. Doch der Status quo ist für die Unternehmen mit Rechtsunsicherheit verbunden, weil keine Gerichtspraxis existiert. So wäre eine Änderung des Obligationenrechts zwar nicht zwingend, wird aber aus politischer Sicht empfohlen. Unbestritten ist, dass der rechtliche Umgang mit Token präzisiert werden muss.

Das White Paper stellt verschiedene Varianten vor, wie digital übertragene Forderungen vom Schriftlichkeitserfordernis ...

