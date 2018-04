Frankfurt - Mit dem Sprung der 10-jährigen US-Rendite über die Marke von 3% ist es auch hierzulande zu einem fortgesetzten Anstieg gekommen, so die Analysten der Helaba.Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit würden bei 0,65% und damit etwa 15 BP höher als vor zwei Wochen rentieren. Entsprechend sei der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) in der Defensive. Er habe wichtige Unterstützungen unterschritten und nun Potenzial bis zum 61,8%-Retracement der Februar-Aufwärtsbewegung bei 156,56. Fraglich sei, ob EZB-Präsident Draghi im Anschluss der heutigen Ratssitzung für Unterstützung sorgen werde, denn er sei für "dovishe" Äußerungen und eine zögerliche Wende in der Geldpolitik bekannt. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die Zinserwartungen für die EZB derzeit nicht besonders stark ausgeprägt seien und die Schwäche am Rentenmarkt ihren Ursprung in den USA habe. Die Trading-Range liege zwischen 157,20 und 158,40.

Den vollständigen Artikel lesen ...