Deutsche Industrie REIT-AG setzt Wachstumskurs fort und kauft weitere Immobilien in Elchingen und Lichtenfels DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf Deutsche Industrie REIT-AG setzt Wachstumskurs fort und kauft weitere Immobilien in Elchingen und Lichtenfels 26.04.2018 / 09:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Deutsche Industrie REIT-AG setzt Wachstumskurs fort und kauft weitere Immobilien in Elchingen und Lichtenfels Rostock, 26.04.2018 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1) hat zwei weitere Produktions- und Logistikobjekte in Elchingen und Lichtenfels (Bayern) für zusammen EUR 11,0 Mio. gekauft. Das verkehrsgünstig im Dreieck zwischen Bayreuth, Bamberg und Coburg gelegene Objekt in Lichtenfels ist seit vielen Jahren an ein Unternehmen der Schaumstoffverarbeitung vermietet. Der derzeitige Mietvertrag hat noch eine Laufzeit von mehr als zehn Jahren. Bei einer Fläche von über 16.000 m² wird eine Miete von ca. TEUR 854 pro Jahr generiert. Der Kaufpreis beträgt EUR 9,2 Mio, daraus ergibt sich eine Nettoanfangsrendite von 9,3%. In Elchingen bei Ulm in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz zwischen A7 und A8 liegt das zweite Objekt. Es ist ebenfalls seit langer Zeit und noch mehr als weitere 10 Jahre an einen Schaumstoffverarbeiter vermietet. Auf knapp 3.300 m² wird eine Jahresnettokaltmiete von ca. TEUR 161 erzielt. Dabei beläuft sich hier der Kaufpreis auf EUR 1,8 Mio., bei 8,9 % Nettoanfangsrendite. Der Eigentumsübergang der Objekte erfolgt voraussichtlich im Juni 2018. Die Deutsche Industrie REIT-AG verfügt unter Berücksichtigung der letzten Transaktionen über ein Gesamtportfolio von 19 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von rund 479.000 m², einer annualisierten Gesamtmiete von rund 14,7 Mio. EUR. Detaillierte Informationen über die Deutsche Industrie REIT-AG finden Sie unter: http://www.deutsche-industrie-reit.de/ Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 26.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG Martin-Niemöller-Str. 23 18147 Rostock Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 679493 26.04.2018

ISIN DE000A2G9LL1 DE000A2GS3T9

AXC0133 2018-04-26/09:14