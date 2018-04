Der deutsche Leitindex hat gestern einen Rückschlag hinnehmen müssen. In der Spitze ging es um mehr als 200 Punkte nach unten. Allerdings konnte der DAX am Nachmittag einen Teil seiner Verluste wettmachen. Am Ende schloss er bei 12.422 Punkten. Das ist ein Minus von einem Prozent bzw. 129 Zählern. Marktidee: MetroMetro hat vergangenen Freitag die Märkte mit einer Gewinnwarnung geschockt. Die Aktie rutschte daraufhin bis einschließlich Dienstag krftig ab. Jetzt könnte der Ausverkauf allerdings beendet sein. Gestern war Metro trotz der schlechten Marktstimmung stärkster Wert im MDAX. In den Fokus rückt jetzt ein wichtiger Widerstand.