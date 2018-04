ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Nachdem die USA Sanktionen gegen Russland verkündeten, schienen Industriemetalle, wie z.B. Aluminium und Nickel in einer anderen Welt zu leben. Warum es der Einfluss der Politik derzeit extrem schwierig macht, die weitere Entwicklung an den Rohstoffmärkten zu prognostizieren, zeigt die aktuelle Sendung.