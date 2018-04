Prozesse zu automatisieren, ergibt manchmal ein komplexes Anlagenkonzept. Am Ende vereinfacht eine solche hochautomatisierte Anlage die Produktion erheblich. Diesen Weg nahm auch der Maschinenbauer Bielomatik Leuze, aus Neuffen. Das Unternehmen baut Anlagen mit unterschiedlich hohem Automatisierungsgrad zum Fügen von Kunststoffteilen. Im konkreten Fall ging es um das hochautomatisierte Fertigen von SCR-Tanks für die Automobilindustrie. Zugleich sollte die Anlage flexibel sein, sich für wechselnde Modelle also schnell umrüsten lassen. Diese Anforderungen ließen sich am besten mittels Sechsachs-Robotern erfüllen, die die spritzgegossenen Halbschalen durch den Fertigungsprozess inklusive Kontaktschweißen führen. Dass das Konzept ein Erfolg ist, beweist schon die Anzahl der bereits realisierten Anlagen: Anfang des Jahres 2018 stand die fünfzehnte ihrer Art kurz vor der Auslieferung. Die erste Anlage für das Halbschalen-Fertigungskonzept lieferte das Unternehmen im Jahr 2013 aus.

Doch zurück zur Ausgangsfrage: Wie lässt sich der Fertigungsprozess von SCR-Tanks vereinfachen und zugleich stabil und flexibel gestalten? Ausgangspunkt war ein mittels Blasformen hergestellter Tank, der viel Verbesserungspotenzial enthielt. Gunter Maus, Vertriebsleiter bei Bielomatik Leuze, erklärt, dass bei höheren Stückzahlen das Blasformen gegenüber dem Spritzgießen nicht mehr wirtschaftlich sei. Außerdem "kann die Wandungsstärke gleichmäßiger ausgestaltet werden wie bei der Blastechnik und damit bei weniger Gewicht mehr Volumen erzielt werden." Zudem seien mehr Radien möglich, und nicht zuletzt ließen sich sehr viele Funktionen, wie Schwappwände, Stützrippen und Klipse, mit anspritzen. "Beim Spritzgießen sind das einfach Einlegeteile", erklärt Maus. Tobias Schuler, Gruppenleiter Konstruktion und Mechanik, fügt hinzu: Beim Blasformen "gab es normalerweise Schweißteile, die an der Außenseite [des Tanks] angebracht wurden. Hier nehmen Sie jetzt das gleiche Teil und klipsen das einfach an. Also wird aus einer Schweißaufgabe eine Montageaufgabe." Das funktioniert allerdings nicht mit allen Anbauteilen. Die Pumpe beispielsweise, die das Adblue in Richtung Abgasstrom fördert, wird nach wie vor angeschweißt. Ebenso ein ICV (Inlet Check Valve).

Erst spritzgießen, dann schweißen

Der komplette Prozess läuft folgendermaßen ab: Zunächst produziert eine Spritzgießmaschine die Halbschalen. Anschließend laufen die beiden Teile auf einem Förderband in die Anlage, wo sie ein Sechsachs-Roboter übernimmt. Dieser legt sie nacheinander in die Bearbeitungsstationen ein. Zunächst wird das Ventil (ICV) eingepresst, dann wird ein weiteres Ventil, die Pumpe und schließlich beide Halbschalen mittels Heizelement-Kontaktschweißen verbunden. Sofern die Prozessüberwachung ...

