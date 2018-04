Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK: Konsumoptimismus lässt etwas nach

Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich angesichts weltweiter Unsicherheiten etwas eingetrübt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Mai einen Rückgang ihres Indikators zum Konsumklima auf 10,8 von 10,9 Punkten im Vormonat. "Die zunehmend unsichere geopolitische Lage scheint nun auch die Stimmung der Verbraucher zu beeinflussen", erklärte GfK-Experte Rolf Bürkl. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten die Abschwächung auf 10,8 Punkte erwartet.

SNB weist Milliardenverlust für erstes Quartal aus

Die Abwertung des Franken hat der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im ersten Quartal 2018 einen großen Verlust gebracht. Wie die SNB mitteilte, musste ein Minus von 6,8 Milliarden Franken verbucht werden. Der Verlust auf die Fremdwährungspositionen betrug 7,0 Milliarden Franken, aus dem Goldbestand resultierte ein Bewertungsverlust von 0,2 Milliarden Franken.

Moody's bestätigt Aaa-Rating der USA mit stabilem Ausblick

Die Ratingagentur Moody's hat die Spitzenbonität der USA mit "Aaa" bestätigt. Der Ratingausblick ist unverändert stabil. Die Ratingbestätigung spiegelt laut Moody's die außergewöhnliche wirtschaftliche Stärke der USA wider. Der stabile Ausblick wiederum fuße vor allem auf der Dynamik, Wettbewerbsfähigkeit und Diversität der US-Wirtschaft sowie der Position des US-Dollar als vorherrschende internationale Reservewährung, erklärte Moody's.

Fitch bestätigt Japan-Rating mit "A"

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsnote Japans mit "A" bestätigt. Der Ausblick sei stabil, teilte die Agentur mit. Das Land habe einerseits eine reife und vermögende Wirtschaft mit starken Institutionen. Andererseits seien die mittelfristigen Wachstumsaussichten schwach und die Verschuldung hoch.

Macron äußert sich pessimistisch zur Zukunft des Iran-Abkommens

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich zum Abschluss seines USA-Besuchs äußerst pessimistisch zur Zukunft des Iran-Abkommens gezeigt. Zwar wisse er nicht genau, was US-Präsident Donald Trump bezüglich des Abkommens entscheiden werde, er rechne aber mit einer Aufkündigung der Vereinbarung durch Trump, sagte Macron laut US-Medienberichten bei einer Pressekonferenz in Washington.

Oberstes US-Gericht verhandelt über Trumps Einreisedekret

Das Oberste Gericht der USA hat sich mit den von Präsident Donald Trump verhängten Einreisebeschränkungen für Bürger mehrerer muslimischer Staaten befasst. In der Anhörung in Washington zeigte sich aber noch keine eindeutige Tendenz in dem neunköpfigen Richterkollegium. Seine Entscheidung wird der Supreme Court erst in einigen Wochen verkünden.

Syrien-Konferenz endet mit Hilfszusagen von 4,4 Milliarden Dollar für 2018

Die internationale Geberkonferenz für Syrien in Brüssel ist deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Konferenz habe für das laufende Jahr Zusagen von 4,4 Milliarden US-Dollar (3,6 Milliarden Euro) erbracht, teilte der für Nothilfe zuständige EU-Kommissar Christos Stylianides zum Abschluss des Treffens mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Feb Arbeitslosenquote bereinigt 3,9%

Norwegen Feb Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 4,0%

Südkorea BIP 1Q +1,1% gg Vorquartal, +2,8% gg Vorjahr

Südkorea BIP 1Q PROGNOSE +1,0% gg Vorquartal, +2,9% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.