Zürich - Weltweit ist ein rasanter Anstieg der Wohltätigkeitsarbeit zu beobachten, aber die Ressourcen sind stark auf bestimmte Sektoren konzentriert und die Koordination zwischen den wohltätigen Stiftungen ist begrenzt. Das sind die wichtigsten Ergebnisse des Global Philanthropy Report, der ersten Studie ihrer Art, die heute veröffentlicht und von Wissenschaftlern des Hauser Instituts der Harvard Kennedy School mit Unterstützung von UBS erstellt wurde.

Zentrale Ergebnisse:

Der weltweite Philanthropie-Sektor ist jung und wächst schnell: 72 Prozent aller Stiftungen wurden in den vergangenen 25 Jahren gegründet. Die Stiftungen sind geografisch stark konzentriert: 60 Prozent der über 260.000 Stiftungen sind in Europa und 35 Prozent in Nordamerika angesiedelt. Während das Gesamtvermögen aller Stiftungen weltweit auf knapp 1,5 Billionen US-Dollar geschätzt wird, verfügt die Hälfte über kein bezahltes Personal und kleine Budgets von unter einer Million US-Dollar. Tatsächlich verfügen 90 Prozent der identifizierten Stiftungen über ein Vermögen von weniger als 10 Millionen US-Dollar. Die Ressourcen sind in bestimmten Sektoren stark konzentriert, wobei Bildung weltweit der beliebteste Investitionsbereich ist. Trotzdem arbeiten 58 Prozent der im Bericht identifizierten Stiftungen nicht mit anderen Stiftungen zusammen.

Der ...

