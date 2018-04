Chennai, Indien, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, und Katy, Texas (ots/PRNewswire) -



- Alle Bezahldienstleister im Land (Banken, Finanzinstitutionen, Zahlungsabwickler, Mobilnetzbetreiber und E-Geld-Institut-Dienstleister) werden zusammengeführt, um ein interoperables Bezahlnetzwerk für sichere und kostengünstige Sofortüberweisungen zu errichten - Zahlungsverkehr in Echtzeit bringt FinTech-Innovationen hervor, was wiederum einen positiven Multiplikator für den digitalen Zahlungsverkehr darstellt



FSS, ein führendes Finanztechnologieunternehmen und Entwickler von Bezahltechnologie, hat sein neues Sofortüberweisungssystem vorgestellt, eine zentrale Transaktionsabwicklungsplattform (Clearing und Settlement) für inländische und internationale Sofortüberweisungen.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/682112/FSS_Logo.jpg )



Bei den meisten erfolgreichen globalen Bezahlsystemen finden Transaktionen quasi in Echtzeit statt. Derzeit machen digitale Transaktionen aber nur 20 % des Gesamtvolumens aus. Ein Hauptgrund für die geringe Akzeptanz ist die Tatsache, dass die derzeitigen Bezahlwege kostspielig sind und die Abwicklung nicht in Echtzeit stattfindet. Mit FSS Instant Payments können Regulierungsbehörden kostengünstige Bezahlwege für einen universellen, schnellen, sicheren und erschwinglichen Push-und-Pull-Zahlungsverkehr auflegen.



Finanzinstitutionen können mit FSS Instant Payments ihren Kundenservice verbessern. Eine Leistungsübersicht:



- Zahlungen rund um die Uhr veranlassen/empfangen (auch an Wochenenden und Feiertagen); - alle denkbaren Zahlungsmittel werden unterstützt, einschließlich Bankkontos, Wallets und Karten; - unmittelbare Abrechnung und Verfügbarkeit der Geldmittel; sowie - relativ einfaches Bezahlverfahren



FSS Instant Payments unterstützt eine schnelle Integration mit der zentralen Zahlungsinfrastruktur über seinen Financial Messaging Gateway für Bezahldienstleister (PSP). Mit dem Financial Messaging Gateway sind PSP in der Lage, Anwendungsprogrammierschnittstellen zu nutzen und so Infrastrukturinvestitionen zu monetisieren und innovative Dienste oben aufzusetzen, die einen echten Kundennutzen bieten. Je nach regionalen Markttrends sind als Anwendungsfälle Person-to-Person, Person-to-Business und Business-to-Business vorstellbar.



Suresh Rajagopalan, President - Products Business, FSS, kommentierte: "Wir freuen uns über die Einführung von FSS Instant Payments. Mit Echtzeit-Bezahlwegen können Länder eine moderne, digitale Echtzeit-Zahlungsinfrastruktur errichten und von enormen Wachstumschancen profitieren, eine Folge der On-Demand, Always-On 24/7 vernetzten Wirtschaft. Durch Demokratisierung der Bezahlwege und Schaffung von Chancengleichheit für Finanztechnologieunternehmen, Banken und Finanzinstitutionen kann FSS Instant Payments der Kundenakzeptanz von digitalen Bezahlverfahren deutlichen Vortrieb verschaffen."



Ram Chari, Global Business Head, FSS, kommentierte: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer mehr als fünfundzwanzigjährigen Innovationsarbeit bei Bezahlsystemen. Das Wachstumspotenzial für Sofortüberweisungen ist quer durch alle Märkte enorm. FSS ist ausgezeichnet aufgestellt, um Regulierungsbehörden, Banken und Zahlungsabwickler rund um die Welt mit seiner langjährigen Erfahrung zu unterstützen, damit sich diese Initiatorvorteile sichern und ihre Kunden von den Vorteilen des Zahlungsverkehrs in Echtzeit profitieren können."



FSS wird gemeinsam mit zentralen Regulierungsbehörden Regelwerke sowie Mechanismen für Risikomanagement und Transaktionsabwicklung von Sofortüberweisungen erarbeiten. Das zugrunde liegende System lässt sich flexibel konfigurieren und genau auf das regulatorische und Compliance-Umfeld verschiedener Länder abstimmen. So ist ein Höchstmaß an Sicherheit und Kundenschutz gewährleistet.



FSS Instant Payments bietet Institutionen ein umfassendes Leistungsspektrum zur Abwicklung von Sofortüberweisungen, einschließlich Konnektivität, Transaktionsabwicklung (Clearing und Settlement), Risikomanagement, Ausnahmebehandlung und Regelung von Streitigkeiten.



Informationen zu FSS



Financial Software and Systems (FSS) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Bezahltechnologie und Transaktionsabwicklung mit einem breit gefächerten Portfolio an Softwareprodukten, gehosteten Bezahldiensten und Softwarediensten und über 25 Jahren Branchenerfahrung. Mit seiner durchgängig konzipierten Bezahllösung stellt FSS das Rückgrat für die Delivery-Kanäle im Einzelhandel, darunter ATM, POS, Internet und Mobile sowie kritische Backend-Funktionen wie Kartenverwaltung, Abstimmung, Abrechnung, Händlerverwaltung und Geräteüberwachung. FSS hat seinen Firmensitz im indischen Chennai und betreut mit 2.500 Experten globale Banken, Finanzinstitutionen, Zahlungsabwickler, zentrale Regulierungsbehörden und Regierungen quer durch Nordamerika, VK/Europa, Naher Osten/Afrika und Asien-Pazifik.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.fsstech.com.



OTS: Financial Software and Systems (FSS) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130452 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130452.rss2



Pressekontakt: Radhika Natraj radhikan@fss.co.in products@fsstech.com