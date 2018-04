Vorsprung durch Nähe: Die Sieger des Wettbewerbs "Top Service Deutschland" überzeugen mit einer klugen Kombination von IT-Werkzeugen und persönlichem Kundenkontakt.

Wenn Carl Mühlner vom Kundenkontakt der Zukunft spricht, landet der Managing Director des Düsseldorfer IT-Dienstleisters Damovo schnell bei Chatbots. Solche intelligenten Programme mit Spracherkennung bringen schon heute einfache Konversationen zustande. Doch Mühlner schwebt mehr vor: So könnte der Bot am anderen Ende der Leitung anhand der Stimme des Kunden erkennen, für welche Firma er arbeitet - und direkt die entsprechende Kundenkartei öffnen.

Damovo entwickelt IT- und Kommunikationsplattformen für Firmenkunden wie den Versicherer Huk-Coburg. Kundennummern am Telefon durchgeben? So etwas kommt in Mühlners Vision nicht mehr vor. Der digitale Helfer lauscht, wenn der Kunde sein Problem erklärt. Dabei filtert der Bot Schlagworte heraus, um einfache Fragen selbst zu beantworten oder bei komplexeren Problemen mit dem richtigen Mitarbeiter zu verbinden.

Die besten Dienstleister B2C

Sixt Autovermietung

Cewe

Deutsche Vermögensberatung

Hannoversche Lebensversicherung

Eismann Tiefkühl-Heimservice

Swiss Life Select Deutschland

R+V Betriebskrankenkasse

IKK Südwest

Netcologne

Energieversorgung Halle

An der Schnittstelle von Mensch und Maschine gehe es vor allem darum, die Tragweite und Dringlichkeit der Kundenanfrage richtig einzuordnen: "Ein kleines technisches Problem kann große Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse beim Kunden haben. Wir müssen unsere Mitarbeiter so trainieren, dass sie in der Lage sind, Prioritäten eigenständig zu erkennen", sagt Mühlner.

Mit dieser Denkweise sicherte sich Damovo den diesjährigen Branchenpreis für IT-Dienstleistungen im Wettbewerb "Top Service Deutschland". Gestern Abend wurden die Gewinner in der Veranstaltungshalle Bauwerk in Köln ausgezeichnet - im Anschluss an die Top Service Akademie. In Vorträgen und Workshops stand hier die Gestaltung von Kundenbeziehungen in der digitalen Welt im Vordergrund.

Das Kölner Unternehmen Service-Rating vergibt den Preis in Kooperation mit dem Institut für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU) der Universität Mannheim, den Marktforschern von Ipsos und dem Handelsblatt. Anhand von Fragebögen und Audits analysiert Service-Rating die Kundenorientierung. Das Bewertungsmodell hat IMU-Professor Christian Homburg entwickelt.

Die beim Wettbewerb prämierten Unternehmen verbindet laut

