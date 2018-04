LG will Marktführer in der Beleuchtung von selbstfahrenden Autos werden. Dazu kauft der Elektronikkonzern die österreichische ZKW.

Für den Ausbau seines Geschäfts mit Autoteilen übernimmt der südkoreanische Elektronikhersteller LG Electronics für mehr als 1,1 Milliarden Euro den Licht- und Elektroniksystem-Spezialisten ZKW aus Österreich. Mit den zusammengeführten Unternehmen will LG eine weltweite Führungsrolle in der Fahrzeugbeleuchtung bei selbstfahrenden Autos spielen, wie LG am Donnerstag nach der Zustimmung der Transaktion ...

