FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA HIGH-SPEED DL-,01 BGR KYG2112D1051
AB/FROM ONWARDS 26.04.2018 09:35 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA HIGH-SPEED DL-,01 BGR KYG2112D1051
AB/FROM ONWARDS 26.04.2018 09:35 CET