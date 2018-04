von Georg Pröbstl, €uro am Sonntag Das ist eine echte Seuche: Cyberkriminalität wuchert und Internet-Gauner greifen Daten ab, als gäbe es kein morgen mehr. In diesem Umfeld boomt das Geschäft mit Cyber-Security. Die Wachstumsraten liegen bei zehn Prozent im Jahr. Ein Stück vom Kuchen will auch Cyan. Das Unternehmen bietet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...