Ob IAA oder Genf: Tesla bleibt den Branchentreffen der Autoindustrie fern. Doch in Peking macht Tesla eine Ausnahme. Das hat vor allem einen Grund.

Tesla gilt als seltener Gast auf großen Automessen. Eigentlich ist der US-Hersteller von Elektroautos so gut wie nie auf den wichtigsten Veranstaltungen der Branche vertreten. Elon Musk, der Gründer des kalifornischen Unternehmens, glänzt auf den großen Treffs der Automobilbranche sowieso immer mit Abwesenheit.

In Genf im Frühjahr, im Herbst des vergangenen Jahres in Frankfurt, ja sogar auf der eigenen nationalen Automesse im Januar in Detroit - nie war ein Stand geschweige denn ein Tesla-Mitarbeiter auf einer der großen Automobilveranstaltungen zu sehen.

Tesla setzt auf eine andere Marketing-Strategie als die klassischen Autohersteller. Das US-Unternehmen will allein mit seinen Autos und mit seinen Shops in den Zentren der großen Städte überzeugen. Messen seien deshalb für Tesla überflüssig, lautete die Standardantwort aus Kalifornien.

Doch plötzlich ist alles auf einmal ganz anders - zumindest in China. Auf der in dieser Woche gestarteten Peking Autoshow ist Tesla tatsächlich erstmals wieder mit einem Stand auf einem großen Branchentreffen vertreten. Messebesucher müssen in Peking in Halle W4 allerdings etwas genauer hinsehen. Tesla hat sich in der chinesischen Hauptstadt einen vergleichsweise kleinen Stand geleistet. Der US-Hersteller findet sich irgendwo zwischen Volkswagen und BMW, etwas versteckt und mit wenig Ausstellungsfläche im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...