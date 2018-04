Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge (VW) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 213 Euro belassen. Der Autobauer habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings habe der Konzern bei der Marke VW noch Arbeit vor sich, um die Profitabilität in Nord- und Lateinamerika zu verbessern./ajx/la

Datum der Analyse: 26.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007664039

