Nur noch bis Ende Mai können Anleger in den ImmoChance Deutschland 8 investieren; der Fonds hat aktuell zwei weitere Immobilien-Portfolien angekauft. Neue Immobilienfonds gibt es von Hannover Leasing und der Hahn-Gruppe.Primus Valor: Ankäufe in Fulda und DillenburgDer Immobilien-AIF ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus meldet zwei neue Ankäufe. Zum einen wurde ein Immobilien-Portfolio in Fulda erworben. Der Gesamtaufwand soll sich auf 4.250.000 Euro belaufen. Aktuell stehen 20 von 44 Wohnungen leer - dies sei ein außergewöhnliches Potential, so die Fondsgesellschaft. Um die Immobilien aufzuwerten sollen Balkone angebaut, die Fassade gedämmt und die Treppenhäuser renoviert werden. Ebenfalls erst vor kurzem hinzugekommen zu den Projekten des ICD 8 ist das Immobilienportfolio im Dillenburg. Dieses zeichne sich durch seine besonders hohe geplante Mietrendite von über acht Prozent p. a. aus. Darüber hinaus befänden sich aktuell sechs Immobilien- bzw. Immobilien-Portfolien in der Ankaufsphase. Das hieraus resultierende Volumen liege bei über 25 Millionen Euro. Als Standorte seien u. a. Heilbronn oder Baden-Baden geplant. Darüber hinaus befänden sich zehn weitere Projekte in der fortgeschrittenen Ankaufsprüfung. "Bisher erfüllen alle angebundenen Immobilien(-Portfolien) die vom Fondsmanagement in sie gesteckten Erwartungen und entwickeln sich mit Mietrenditen von bis zu knapp 9 Prozent p. a. teilweise sogar schon deutlich besser als zum Zeitpunkt des Ankaufs geplant", so der Initiator. Die Gesellschaft weist zudem darauf hin, dass die Platzierung des ICD 8 am 31. Mai 2018 ende. Anleger können sich ab 10.000 Euro an dem Angebot beteiligen.

