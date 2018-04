Die Nokia-Aktie verliert heute rund 7% an Wert - was ist passiert? Der Netzwerkausrüster hat nach wie vor mit sinkenden Umsätzen und Erträgen zu kämpfen. Im Zeitraum Januar bis März gingen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent auf 4,93 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag im finnischen Espoo mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem weiteren...

