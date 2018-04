Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Die Konzernverkäufe stiegen in den ersten drei Monaten des Jahres zu konstanten Wechselkursen um sechs Prozent auf 13,6 Milliarden Schweizer Franken. In der Division Pharma erhöhte sich der Umsatz bei konstanten Wechselkursen um sieben Prozent auf 10,7 Milliarden Franken, so das Unternehmen. Ein wichtiger Wachstumstreiber war Ocrevus zur Behandlung von zwei Formen der multiplen Sklerose. Dieses Medikament setzte im ersten Quartal sein starkes Wachstum in den USA fort und wurde in Europa und weiteren Ländern auf der ganzen Welt eingeführt. Das anhaltend starke Umsatzwachstum von Perjeta war begünstigt durch die US-Zulassung des Medikaments zur postoperativen Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium bei Patientinnen mit hohem Rückfallrisiko, heißt es in der Mitteilung. Zum Ende des ersten Quartals war diese zusätzliche Indikation für Perjeta in zehn Ländern zugelassen. Weiter Umsatz verloren hat dagegen das Blutkrebsmedikament Rituxan wegen der neuen Generikakonkurrenz in Europa.

Den vollständigen Artikel lesen ...