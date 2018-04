Düsseldorf - Die schwedische Riksbank steht heute vor einer Zinsentscheidung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Doch trotz unverändert guter konjunktureller Lage und eines Anstiegs der Inflationsrate in die Nähe ihres zentralen Inflationsziel (2%) auf 1,9% im März, dürfte die schwedische Notenbank weiterhin vor einer Straffung ihres ultralockeren geldpolitischen Kurses zurückschrecken. Die Notenbanker würden durch Zinserhöhungen den zuletzt angeschlagenen schwedischen Immobilienmarkt weiter zu belasten fürchten. Damit werde die Notenbanksitzung kaum dazu beitragen, dem Kurs der Schwedischen Krone (SEK) wieder Auftrieb zu verleihen. Der Euro notiere zur Krone mit Notierungen um 10,4 SEK in der Region seines 8-Jahreshochs. (26.04.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...