BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung fordert von der Opel-Unternehmensführung weiterhin die Erfüllung der Zusagen für die deutschen Standorte. Er gehe davon aus, dass die bestehenden Tarifverträge eingehalten würden, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei seinem Antrittsbesuch im Wirtschaftsausschuss des Bundestages, wie die Pressestelle des Parlaments mitteilte. Gleichzeitig bestehe die Bundesregierung auf die Einhaltung der Regelungen zum Erhalt von Arbeitsplätzen.

Altmaier erklärte den Angaben zufolge, er hoffe auf einen Kompromiss, der Unternehmensführung und Mitarbeiter zufriedenstelle. Diese Hoffnung habe er auch in Gesprächen mit den Chefs von Opel sowie der Konzernmutter PSA zum Ausdruck gebracht, sagte der CDU-Politiker in der nichtöffentlichen Ausschuss-Sitzung. Die Restrukturierung des Konzerns sei in einer entscheidenden Phase. Er habe Verständnis für das Bestreben des Mutterkonzerns, Opel betriebswirtschaftlich arbeiten zu lassen.

Unternehmen muss kämpfen

Opel versucht derzeit unter dem Druck von PSA, seine Kosten massiv zu senken. Der Autobauer schreibt seit Jahren rote Zahlen. PSA-Chef Carlos Tavares erklärte allerdings bereits, dass die Diskussion über ein Sparprogramm noch "einige Wochen dauern" und "etwas Lärm" machen werde.

Die PSA-Gruppe hatte Opel im Sommer 2017 für 1,3 Milliarden Euro von dem US-Hersteller General Motors übernommen. Damit ist der Umsatz des französischen Konzerns deutlich gestiegen: Im ersten Quartal 2018 wuchs er um rund 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 18,2 Milliarden Euro, wie PSA mitteilte. Der Konzern habe in den drei Monaten eine Rekordzahl von 1,05 Millionen Autos verkauft.

Zum Gewinn machte PSA keine Angaben. Im Jahr 2017 waren es unter dem Strich 1,9 Milliarden Euro gewesen und damit so viel wie nie. Opel blieb in den roten Zahlen.

