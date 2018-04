Nach dem Zwischenbericht vom Mittwochabend sind Facebook-Aktien am Donnerstag im Xetra-Handel um rund 6,5 Prozent auf 139,55 Euro oder umgerechnet knapp 170 Dollar und damit das höchste Niveau seit März angesprungen. "Die starken Ergebnisse des ersten Quartals dürften wieder Anleger zurückgewinnen", schrieb Analyst Doug Anmuth von der Investmentbank JPMorgan in einer ersten Reaktion.

Angesichts der Ende Mai in Europa in Kraft tretenden Datenschutz-Grundverordnung sei Facebook zwar vorsichtig für das hiesige Geschäft, so der Experte. Er rechnet allerdings nicht mit größeren Belastungen. Das Facebook-Management sollte mit dem Zwischenbericht nach dem zweiten Quartal dazu konkreteres sagen können.

Die Aktie gehört mit der Einstufung "Overweight" und einem Kursziel von 242 Dollar zur Empfehlungsliste des Hauses. Die Facebook-Aktie war in den vergangenen Wochen vor allem wegen eines Datenskandals stark unter Druck. Seit dem Anfang Februar erreichten Rekordhoch von 195,32 Dollar ging es um knapp ein Fünftel nach unten. Der Börsenwert des Unternehmens sank in der Zeit damit um rund 100 Milliarden Dollar - das ist mehr als die meisten Dax-Unternehmen wert sind./ag/zb

