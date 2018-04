Das bislang an der Berner Börse BX kotierte Unternehmen will damit sein Profil am Kapitalmarkt schärfen und die Investorenbasis verbreitern. Ausserdem hat Lalique letztes Jahr dank einem Sondereffekt in Frankreich deutlich mehr verdient. Zusammen mit der Kotierung an der SIX plant die Gruppe eine Kapitalerhöhung unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...