Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach der schwachen Entwicklung des Vortages positiv in den Handel gestartet. Am Vorabend hatten die jüngsten Quartalszahlen von US-Unternehmen auch in New York dafür gesorgt, dass die Wall Street nach ihrem jüngsten Kursrutsch ein wenig Boden gutmachen konnte. Ein weiterer Renditeanstieg bei den US-Anleihen, bei denen sich die zehnjährige hartnäckig über der wichtigen 3-Prozentmarke hielt, bremste dort allerdings den Schwung etwas aus. Insgesamt dürften die Anleger den Rentenmarkt daher auch am Donnerstag weiter kritisch beäugen.

Damit einher gehen Sorgen vor einer anziehenden Inflation und steigenden Zinsen. Gespannt wird daher am Berichtstag auch nach Frankfurt geblickt, wo der nächste Zinsentscheid der EZB ansteht. Konkrete Aussagen, wie es mit den Anleihekäufen weiter geht, werden allerdings erst auf der nächsten Sitzung im Juni erwartet; und mit einer Abkehr von der Nullzinspolitik der EZB rechnen die Märkte frühestens im Herbst 2019. Am hiesigen Aktienmarkt liegt der Fokus auf den Quartalsergebnissen von Roche und Schindler.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,41 Prozent im Plus bei 8'776,52 Punkten. Der 30 Aktien umfassende ...

